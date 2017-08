Fipronil-Skandal 57 Hühnerfarmen in Belgien betroffen

In Belgien stehen 57 Geflügelbetriebe unter Fipronil-Verdacht. Das hat Agrarminister Denis Ducarme mitgeteilt. Bislang hatten die belgischen Behörden keine Zahlen genannt. Ducarme verlangte von der belgischen Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK einen Bericht. Die Behörde war bereits seit Anfang Juni über den ersten Verdachtsfall informiert, aber wochenlang nicht an die Öffentlichkeit gegangen.

Erst am 20. Juli wurden andere EU-Länder informiert, dass in Belgien ein in der Hühnerzucht eingesetztes homöopathisches Läuseschutzmittel mit dem für Lebensmittel nicht zugelassenen Insektizid Fipronil gepanscht worden ist. Als Grund für die Geheimhaltung gab die belgische Lebensmittelbehörde an, man habe die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht stören und erst Angaben zur Dimension des Falles sammeln wollen.

Schmidt spricht mit belgischem Kollegen

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) wollte am Montag mit seinem belgischen Kollegen telefonieren. Er verlangte nähere Informationen, um die Lieferwege für das Fipronil-verseuchte Desinfektionsmittel und die belasteten Eier ermitteln zu können.

Vom Fipronil-Skandal sind sind alle Hühnerhaltungsformen betroffen. Auch Bio-Eier mussten aus dem Verkehr gezogen werden. Bildrechte: dpa Das giftige Desinfektionsmittel wurde nach bisherigen Erkenntnissen massenhaft in niederländischen Legehennenbetrieben und auch in Deutschland verwendet. Der Skandal hat inzwischen gewaltige Dimensionen erreicht. Allein in Deutschland sollen mindestens zehn Millionen belastete Eier in Umlauf gekommen sein.



Auch diverse eihaltige Nahrungsmittel dürften betroffen sein. Dazu werden in dieser Woche neue Prüfergebnisse erwartet. Experten rechnen damit, dass andere Lebensmitteln wie etwa Mayonnaise oder Eierlikör Fipronil enthalten. Erste Rückrufe für eihaltige Produkte gab es bereits, so für Salate eines Lübecker Unternehmens.

Wundermittel Fipronil gegen Blutsauer

Das Insektizid Fipronil ist seit den 1990er Jahren unter anderem als Anti-Floh-Mittel bei Haustieren wie Hund und Katze auf dem Markt und wird auch in Ameisenködern verwendet. Seit 2003 hat BASF die Lizenz. Zur Desinfizierung von Hühnerställen ist es streng verboten. Denn die Hennen nehmen es über die Haut, beim Einatmen und beim Picken auf. In den Hühnereiern reichert sich das Gift dann hauptsächlich im Eidotter an.

Im aktuellen Skandal verwendeten viele Landwirte in Belgien und den Niederlanden das Mittel Dega-16, ein homöopathisches Mittel aus ätherischen Ölen, um ihre Hühner gegen einen weit verbreiteten Parasiten zu schützen: die Rote Vogelmilbe. Sie befällt die Vögel und siedelt sich unter den Flügeln an. Die Milbe saugt das Blut der Tiere und überträgt Krankheiten. Das Problem gibt es laut Vetärinären in allen Haltungsformen - egal, ob Bio, Freiland, Bodenhaltung oder Käfig.

Millionen mit Fipronil belastete Eier wurden aus dem Verkehr gezogen und vernichtet. Bildrechte: dpa Dabei wussten die Landwirte offenbar nicht, dass ihr Dega-16-Milbenschutzmittel mit Fipronil versetzt war. Zugelassen gegen die Milben sind eigentlich nur vier Klassen chemischer Produkte. Davon sind nach Aussage von Experten drei allerdings schon so lange auf dem Markt, dass die Milben Resistenzen entwickelt haben. Ein neueres Insektizid mit dem Namen Spinosad soll zwar hochwirksam sein, aber auch sehr teuer.

In Deutschland meist anderes Desinfektionsmittel