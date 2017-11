Vor dem Hintergrund der derzeit in Berlin stattffindenen Sondierungsverhandlungen in Berlin und der Weltklimakonferenz in Bonn fordern die Firmen, den Klimaschutz zur zentralen Aufgabe der künftigen Regierung zu machen. Die Kohleverstromung sollte demnach über einen "verlässlichen und sozialverträglichen Ausstiegspfad" beendet werden.



Gleichzeitig verlangt das Bündnis den Ausbau des Ökostroms, mehr Anreize zur Gebäudesanierung und einen konsequenten Einstieg in die Verkehrswende, zum Beispiel durch den Ausbau des Schienenverkehrs. Die Unternehmen fordern zudem, für die Senkung der Emissionen ein Ziel von bis zu 95 Prozent festzuschreiben.