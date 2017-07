Nach Problemen mit Mehrfach-Identitäten von Flüchtlingen und dem Fall Franco A. will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Identitätsfeststellung verbessern. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Oberfranken in Bamberg, die gleichzeitig zentraler Pilotstandort des Bundesamts ist, werden dazu am Dienstag unter anderem erstmals die Prototypen der digitalen Assistenzsysteme vorgestellt, die bei der Feststellung der Identität von Asylbewerbern helfen sollen.