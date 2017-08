Schwer vermittelbar Die Hälfte aller Flüchtlinge in Sachsen hat keinen Schulabschluss

"Wir schaffen das." Diesen Satz sagte Angela Merkel vor genau zwei Jahren. Da wäre es doch mal an der Zeit Bilanz zu ziehen und zu fragen: Haben wir es denn nun geschafft? Wie viele Geflüchtete konnten erfolgreich in die Gesellschaft und die Arbeitswelt integriert werden? So genau lässt sich das noch immer nicht sagen. Nur so viel: Einfach ist es sicher nicht.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL