Die Idee hinter dem Programm im Sommer vergangenen Jahres war: Geflüchtete sollen eine Chance bekommen, möglichst schnell in den deutschen Arbeitsmarkt hineinzuschnuppern. Für die Bundesarbeitsministerin war das im Juni 2016 ganz wichtig. Damals sagte sie: "Der beste Weg in Integration ist der Weg in Arbeit: Angebote machen, Chancen geben. Das heißt aber auf der anderen Seite auch: Mitwirken. Und das halte ich für einen fairen Deal."

Fördern und fordern, lautete das Stichwort. Deshalb will die Bundesarbeitsministerin viel Geld locker machen. 300 Millionen Euro jährlich für insgesamt 100.000 Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge, das Ganze angelegt bis 2019. Auch für Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU und SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann war damals klar – es geht um Starthilfe mit Gegenleistung: "Dafür erwarten wir Einsatzbereitschaft, Interesse am Leben in Deutschland und Respekt für die gewachsenen Grundlagen des Miteinanders", meinte de Maizière. Und Oppermann gefiel: "Wer sich anstrengt, hat eine Lebensperspektive in Deutschland, und das ist genau der richtige Ansatz."

"Süddeutsche": Geld direkt an Jobcenter

Doch jetzt kürzt die Bundesregierung nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" ihr Ein-Euro-Job-Programm für Asylbewerber massiv ein. Nur noch 60 Millionen Euro pro Jahr sollen zur Verfügung gestellt werden. Das eingesparte Geld solle an die Jobcenter gehen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben aus dem Bundesarbeitsministerium.

Für die Grünen ein Skandal: Deren arbeitsmarktpolitische Sprecherin Brigitte Pothmer macht Nahles für den Ein-Euro-Job-Flop verantwortlich und nennt das Programm gescheitert. Das Bundesarbeitsministerium hingegen begründete das Umwidmen des Geldes mit den zügigeren Asylverfahren. Dadurch wechselten Flüchtlinge schneller in die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Überbrückungen via Ein-Euro-Jobs seien dadurch weniger nötig, heißt es in einem Schreiben an die Bundesländer.

Zu hohe Verwaltungskosten

Allerdings gibt es noch eine weitere Kritik - und zwar vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Die Kosten für dieses Ein-Euro-Job-Programm seien viel zu hoch, weil viel geplant und überwacht werden müsse, schreiben die Forscher. Daher sei das Geld ohnehin besser in Ausbildungsprogrammen aufgehoben.