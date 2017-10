Familiennachzug Zehntausende wollen nach Deutschland

Etwa 70.000 Syrer und Iraker bemühen sich derzeit um einen Familiennachzug zu Verwandten in Deutschland. Nach Angaben des Auswärtigen Amts liegen den deutschen Auslandsvertretungen im Libanon, der Türkei und in Jordanien in dieser Größenordnung Anfragen für einen Familiennachzug zu syrischen und irakischen Schutzberechtigten vor.

Die Bundesregierung will zudem den Nachzug von tausenden in Griechenland festsitzenden Flüchtlingen zu ihren Familien nach Deutschland beschleunigen.

Zehntausende Flüchtlinge warten in Griechenland auf ihre Weiterreise in andere europäische Länder. Bildrechte: dpa

Das Bundesinnenministerium bestätigte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass diese Migranten künftig wieder binnen eines halben Jahres nach Deutschland kommen, wie es die Dublin-Ordnung vorsieht. Deutschland stimme sich derzeit mit den griechischen Behörden ab, damit die Überstellungen nach Deutschland "mittelfristig wieder in der vorgesehenen sechsmonatigen Frist stattfinden können".



In den vergangenen Wochen sind die Zahlen laut Ministerium bereits gestiegen. Demnach reisten im September 262 Flüchtlinge aus Griechenland zu ihren Familien nach Deutschland, mehr als doppelt so viele wie in den Vormonaten. Im Gesamtjahr kamen demnach auf diesem Weg bislang 1.885 Menschen nach Deutschland.