Bast ist Professor für öffentliches Recht und Europarecht in Gießen. Außerdem schult er seit mehreren Jahren Jurastudenten, die Flüchtlinge beraten - unter anderem in Leipzig. Seine Studenten lernen beim Thema "Einreise von Flüchtlingen": "Das wichtigste Gesetz, in dem das Recht auf ein Asylverfahren niedergelegt ist, ist die sogenannte Dublin-Verordnung, das ist ein europäisches Gesetz. Dort ist niedergelegt, niemand darf einen Flüchtling in einen anderen Mitgliedstaat zurückschicken, ohne sicherzustellen, dass die Person dort ein Asylverfahren bekommt."