Merkel und Seehofer stellen das gemeinsame Wahlprogramm der Union vor. Bildrechte: dpa

Seehofer sagte, ohne Begrenzung sei Integration nicht zu schaffen. Wer sich in Deutschland niederlasse, müsse sich zudem "nach der Leitkultur unseres Landes" richten. Seehofer verzichtete jedoch anders als in der Vergangenheit auf die Forderung an die CDU, die Obergrenze zur Bedingung für eine Koalitionsbeteiligung zu machen.



Stattdessen lobte er Kanzlerin Merkel als unverzichtbar: "Bei allen Diskussionen, die wir gegebenenfalls führen, gibt es nur eine Persönlichkeit, die die freie Welt zusammenhält", sagte Bayerns Ministerpräsident bei einem CSU-Bürgerfest in München. Merkel sei ein Stabilitätsanker und "ungeheuer führungsstark".