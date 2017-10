Aus Deutschland ist eine weitere Gruppe afghanischer Flüchtlinge abgeschoben worden. Sachsens Innenminister Markus Ulbig bestätigte bei MDR AKTUELL, alle seien ausnahmslos ausreisepflichtig gewesen. Es habe sich um 14 Flüchtlinge gehandelt. Unter ihnen sei auch ein Mann aus Sachsen gewesen. Ulbig sagte, die Maschine sei am Morgen in Kabul eingetroffen. Ulbig sprach von einer verantwortbaren Aktion.

Es sei geboten, in Einzelfällen Rückführungen nach Afghanistan vorzunehmen. Es gehe um ein deutliches Signal. Straftäter hätten in Deutschland nichts zu suchen. In Sachsen gibt es dem Minister zufolge mehr als 9.000 ausreisepflichtige Asylsuchende. Derzeit würden "Gewahrsamseinrichtungen" geschaffen. Sie sollen Ulbig zufolge verhindern, dass abgelehnte Asylsuchende untertauchten.