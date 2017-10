"Ich halte davon gar nichts. Zu einer Volksabstimmung gehen nur Leute, die an diesem Thema Interesse haben. Die Anderen beteiligen sich in der Regel nicht."

Auch der Politologe Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin Sozialforschung ist skeptisch. In der Theorie sei die Volksabstimmung tatsächlich ein gutes Instrument der direkten Demokratie. Doch in der Praxis sehe das anders aus: "Wir haben häufig das Paradox, dass das Instrument zwar Volksentscheid heißt. Aber nur ein kleiner Teil des Volkes entscheidet. Meistens sind es die sozial und ökonomisch besser gestellten."

Am Ende würden die sozial Schwächeren benachteiligt und die Rechte der Minderheiten übergangen. Als Beispiel nennt er das Verbot des Minarett-Baus in der Schweiz. Solche Volksentscheide werde es in Deutschland nicht geben, hält Ralf-Uwe Beck vom Verein "Mehr Demokratie e.V." entgegen: "In Deutschland werden Volksbegehren vom Bundesverfassungsgericht überprüft, ob sie Grund- und Minderheitenrechte berühren."