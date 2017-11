Die Ministerpräsidenten verlangen, insbesondere Forschung und Entwicklung in Unternehmen müssten vorangebracht werden. Der Rückstand im Osten gilt als eine der Hauptursachen für die schwächere Wirtschaftsleistung. Und selbst wenn die Frage, ob eine strukturschwache Region in den alten oder den neuen Ländern liegt, künftig keine Rolle mehr spiele: Der Osten müsse in einem gesamtdeutschen Fördersystem mindestens so viel Geld erhalten wie heute.

Weitere Themen des Briefs an die Kanzlerin sind zum Beispiel die typisch ostdeutschen Lebensläufe, oft mit Arbeitslosigkeit nach der Wende. Das müsse in der Rentenpolitik berücksichtigt werden, um Altersarmut zu verhindern. Alles im allem, weitgehend bekannte Forderungen. Interessant ist aber schon, dass sich dafür ein so breites Bündnis bildet, vom Linken Ramelow aus Thüringen, über die Sozialdemokraten Schwesig, Woidke und Müller aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin bis hin zu den Christdemokraten Haseloff und Tillich aus Sachsen-Anhalt und Sachsen. Um zu verstehen, warum das so ist, hilft ein Blick auf die Einwohnerzahlen: Selbst wenn man alles addiert, wohnen in den sechs Ostländern zusammengenommen immer noch weniger Menschen als in Nordrhein-Westfalen. Wer so wenig Gewicht auf die Waage bringt, muss sich wenigstens zusammentun, wenn er gehört werden will.