Marion Ackermann, Generaldirektorin Staatliche Kunstsammlungen Dresden Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, wurde 1965 in Göttingen geboren. Aufgewachsen ist sie in Ankara, wo ihre Eltern an der Universität arbeiteten. Nach dem Abitur studierte sie in Kassel, Göttingen, Wien und München. Von 2003 bis 2009 leitete die studierte Kunsthistorikerin das Kunstmuseum Stuttgart und danach wechselte sie in die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Seit November 2016 arbeitet sie in Dresden. Bildrechte: dpa