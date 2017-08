Forum Frauenkirche: Gäste zum Thema "Populismus als Strategie in der Politik"

Alexandra Gerlach Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Alexandra Gerlach. Die Journalistin wurde 1963 in Kassel geboren und studierte von 1984 bis 1989 Politische Wissenschaften und Öffentliches Recht in Bonn und München. Gerlach volontierte beim Bayerischen Rundfunk in München und war von 1991 bis 1995 Parlamentskorrespondentin in Bonn. Danach moderierte sie diverse TV-Formate und Polittalks, unter anderem für den MDR und für Arte. 2002 zog es Gerlach zurück zum Hörfunk. Für den Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur leitete sie das Landesstudio Sachsen. Seit 2010 führt sie für Deutschlandfunk Kultur und die Stiftung Frauenkirche Dresden durch die Gesprächssendung Forum Frauenkirche. Seit 2011 ist Gerlach als freie Journalistin, Autorin und Moderatorin tätig. Bildrechte: Alexandra Gerlach