Parteitag in Berlin FDP beschließt Programm für Bundestagswahl

Mit einer "Agenda 2030" will die FDP im Herbst den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Das Programm ist nach den Worten von Parteichef Christian Lindner eines für "die ungeduldige Mitte" der Gesellschaft. Damit will die Partei anschlussfähig in alle Richtungen sein.