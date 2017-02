Barbara Hendricks lehnt sich zurück in ihrem Büro im Bundesumweltministerium. Was da nun in Kraft getreten ist, das stimmt die SPD-Umweltministerin zufrieden: "Das ist eigentlich das strengste Fracking-Gesetz, das man sich vorstellen kann, und ich bin auch stolz darauf, dass uns das noch gelungen ist."

Doch erst jetzt tritt auch in Kraft, was die Abgeordneten beschlossen haben: Fracking in tiefem Schiefergestein wird grundsätzlich verboten - mit Ausnahme von maximal vier Probebohrungen bundesweit, die zu Forschungszwecken durchgeführt werden sollen. Und das Fracking im Sandstein, wie es seit langem in Niedersachsen praktiziert wird, soll erschwert werden. Dafür sorgen erstmals bundeseinheitliche Vorschriften im Wasserrecht. Bundesumweltministerin Hendricks hat dafür lange gekämpft und zieht zufrieden ihr Fazit: "Jetzt steht zum Beispiel der Trinkwasserschutz ganz klar über den wirtschaftlichen Interessen der Gasförderung, das war vorher so nicht der Fall."