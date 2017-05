Fragen und Antworten Der Streit ums Impfen

Das Infektionsschutzgesetz des Bundes regelt die Schutzimpfungen vom Kindes- bis ins Rentenalter. Länder und Kommunen sind für die Umsetzung zuständig. Daher gibt es Unterschiede bei der Impfberatung und im Impfkalender etwa in Sachsen. Das Bundesgesundheitsministerium will jetzt die Impfberatung verschärfen. Kitas sollen Impfverweigerer ans Gesundheitsamt melden. Doch was passiert dann? Was spricht gegen einen Impfpflicht? Und wie argumentieren die Impfgegner?