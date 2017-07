G20-Gipfel Fragen und Antworten nach der Hamburger Krawallnacht

Am Freitagabend sind nach Polizeiangaben 1.500 Randalierer durchs Hamburger Schanzenviertel gezogen. Schon um acht Uhr brannten die ersten Barrikaden, die Gewalttäter plünderten Geschäfte und griffen Polizisten mit Steinen, Zwillen und Flaschen an. Gegen Mitternacht stürmten Spezialkräfte mit Sturmgewehren die Straßen.

Während des Einsatzes sei mit Stahlkugeln auf Polizisten geschossen worden, berichtet Polizeisprecher Timo Zill am Samstag. "Es ging eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Polizeibeamten aus. Wir wollten nicht schlecht vorbereitet in das Schanzenviertel gehen und die Räumung nicht durchbekommen", sagte er.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Ressortchef Markus Ulbig, hat die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. Es sei "unerhört und populistisch, wenn einige Politiker der Polizei vorwerfen, sie wäre für die Ausschreitungen von Linksautonomen mitverantwortlich", sagte er. Vor allem nach dem Vorgehen der Polizei gegen die Demonstration "Welcome to hell" am Donnerstag hatte es Kritik an den Beamten gegeben.