Angela Merkel: In Hamburg geboren, aber in der Uckermark aufgewachsen. Manuela Schwesig: Geboren in Frankfurt an der Oder, lebt in Schwerin. Katrin Göring-Eckardt: Geboren im thüringischen Friedrichroda, Studium in Leipzig. Die Liste ließe sich fortsetzen. Auffällig ist, dass viele der aktuell erfolgreichen Politikerinnen aus dem Osten kommen. Grund genug, genauer hinzuschauen.

von Matthias Reiche, ARD-Hauptstadtkorrespondent in Berlin