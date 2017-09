Meine erste Begegnung mit Frauke Petry liegt gut zweieinhalb Jahre zurück. In einem schmucklosen Saal in einem Bürocenter in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge soll sie das erste Wahlkreisbüro der AfD Sachsen eröffnen. Aber die meiste Zeit telefoniert sie. Ihr Ton ist klar, die Ansagen für die Angerufenen deutlich. Man lernt in wenigen Minuten viel über diese Frau aus Ostdeutschland: Frauke Petry will immer die Kontrolle haben.

Damals zieht sie die Fäden für den Putsch gegen ihren damaligen Co-Vorsitzenden Bernd Lucke. Der erste Versuch wenige Wochen später auf dem Parteitag in Bremen scheitert knapp. Aber dann im Frühsommer 2015 muss Lucke gehen. Gemeinsam mit Alexander Gauland, heute Petrys größter Feind, hat sie ihn aus der Partei getrieben.

Fraktionsaustritt lange geplant

So klar, wie sie damals die Entmachtung Luckes durchsetzte, könnte auch ihr neuer Coup geplant sein. Bestimmt hat sie vorher wieder viel telefoniert. Auf alle Fälle wollte Petry mit ihrem Austritt aus der Fraktion ihrer eigenen Absetzung als Parteivorsitzende auf dem Parteitag im Dezember zuvor kommen.

Sichtbar waren ihre Widersacher Alexander Gauland, Alice Weidel und Jörg Meuthen von ihrem Abgang überrascht. Nun müssen sie fürchten, dass Petry einige Abgeordnete folgen und ganz schnell aus der drittstärksten Fraktion im Bundestag das parlamentarische Schlusslicht wird in Parlamentsdebatten, mit wenig Redezeit und wenig Rechten. Dass es sich bei Petrys Abgang um eine konzertierte Aktion handelt, zeigt eine weitere Abspaltung von AfD-Abgeordneten im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Petry scheiterte mit Kurswechsel

MDR AKTUELL Hauptstadtkorrespondent Tim Herden beobachtet das politische Geschehen um Frauke Petry seit Jahren. Bildrechte: Steffen Jaenicke Schon seit einem dreiviertel Jahr versucht Petry einen Kurswechsel in ihrer Partei durchzusetzen. Spätestens seit dem Parteitag in Köln, wo sie sich als alleinige Spitzenkandidatin nicht durchsetzen konnte, war ihr klar, dass das nicht gelingt.



Schon im Februar hatte sie sich gegen den Rechtsaußen Höcke gestellt nach seiner Dresdner Rede mit der Bemerkung über das Holocaust-Mahnmal als "Mahnmal der Schande". Sehr genau wird Petry registriert haben, dass solche politischen Grenzüberschreitungen ins Rechtsextreme besonders beim konservativen bürgerlichen AfD-Publikum in den westdeutschen Ländern nicht gut ankommen. Die Umfragezahlen gingen auch prompt zurück.

Doch AfD-Übervater Alexander Gauland schützte Höcke und wollte unbedingt solche radikalen Töne nutzen, um auch die rechtsextreme Wählerschaft, besonders in Ostdeutschland einzusammeln. Zuletzt schlug er sie selbst im Wahlkampf an, als er die Taten deutscher Soldaten in beiden Weltkriegen würdigte. Höcke bindet circa dreißig Prozent der Mitgliedschaft und das sind auch die Aktivposten in der Partei.

AfD soll koalitionsfähig werden

Aber Petry schaut auf die Geschichte. Keine rechtsradikale Partei, egal ob NPD, Republikaner oder DVU, konnte sich auf Dauer in deutschen Landesparlamenten halten – schon gar nicht in Westdeutschland. Sobald die Proteststimmung abebbte, verschwanden diese Parteien auch wieder aus den Parlamenten. Zum anderen könnte sie sich das Schicksal der Linkspartei vor Augen geführt haben. Ohne Machtoption bleibt auch der Wählerzuspruch beschränkt.

Ersatz-CSU

Deshalb will Petry die AfD oder wenn nötig eine neue Partei oder Abspaltung an die Union heranführen. Eine Art Ersatz-CSU, um auch regieren zu können. Doch dazu muss sie weniger radikale Positionen beziehen, die Partei aus der rechten Schmuddelecke holen.

Umfragen zeigen, AfD-Wähler sind nicht unbedingt AfD-Anhänger. Sie wählen die Partei nicht aus Gesinnung, sondern Protest. Petry möchte diese Wähler aber dauerhaft binden mit einem rechtskonservativen Kurs, der ihr die Option auf Koalitionen mit der Union auf Länder- und möglicherweise auch auf Bundesebene ermöglicht.