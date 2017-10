Blau steht für konservative, aber auch freiheitliche Politik in Deutschland und Europa, sagt Frauke Petry in dem Interview. Die CSU habe die Farbe Blau als erste politisch populär gemacht. Daran will nun Petry bundesweit anknüpfen.

Kurz nach ihrem spektakulären Bruch mit der AfD-Spitze hatte sie sich noch in Andeutungen erschöpft und gesagt: "Warten Sie mal ab, das mit dem Blau ist durchaus eine Idee, die von uns kommt. Aber es ist zu früh, um darüber im Detail zu reden. Und es ist ganz eindeutig kein Parteiname."

Bürgerforum soll im Mittelpunkt stehen

Inzwischen ist es sehr wohl Parteiname und sogar noch mehr: Parallel zu blauen Partei will Petry nämlich ein sogenanntes Bürgerforum "Blaue Wende" ins Leben rufen. In diesem Netzwerk sollen politische Quereinsteiger, parteiunabhängige Experten und andere Externe organisiert sein – fähige Leute, die unabhängig vom "parteiinternen Belohnungsgefüge" seien, so Petry. Das Bürgerforum soll als Plattform dienen, um seine Kandidaten auf freien Wahllisten antreten zu lassen. Wo das wahlrechtlich nicht geht, werde die blaue Partei antreten, die jedoch nicht die Hauptrolle spielen werde bei Petrys neuem politischen Anlauf.

Kölner Parteitag als Zäsur

So will die gescheiterte AfD-Frontfrau den politischen Gestaltungsanspruch aufrechterhalten, der ihr auf dem Kölner AfD-Parteitag im April verloren gegangen sei. In Köln hatte sie vergeblich versucht, die AfD zu einer bündnisfähigen, liberal-konservativen, bürgerlichen Partei weiter zu entwickeln. Aktuell spricht sie von der Kölner Schlappe als Zäsur.

Im Gespräch mit MDR AKTUELL hatte sie dies bereits anlässlich ihres Austritts aus der Dresdener Landtagsfraktion angedeutet. Das gute Parteiprogramm der AfD spiele keine Rolle mehr, wenn Einzelpersonen abseitige Äußerungen tätigen. "Dann dringt das vernünftige Programm beim Wähler nicht mehr durch", sagte Petry.

Exodus in AfD-Landesverbänden

Mit den Einzelpersonen, die abseitige Äußerungen tätigen, meint sie ihre früheren innerparteilichen Konkurrenten, allen voran Björn Höcke und Alexander Gauland. Im aktuellen Interview spricht sie vom "Narrensaum" der Partei.

Offenbar geht Petry davon aus, dass weitere AfD’ler ihr in die blaue Partei folgen werden: Sie sagt, dass in den AfD-Landesverbänden, in denen der Höcke-Parteiflügel dominiere, gemäßigte Mitglieder kaum Minderheitenschutz genießen. Hier gäbe es einen allmählichen Exodus.