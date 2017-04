Friedensnobelpreisträger in der Frauenkirche

Vor de Klerk haben in der Frauenkirche bereits der frühere finnische Präsident Martti Ahtisaari, der langjährige Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Mohamed El Baradei, und Ahmet Üzümcü, Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, gesprochen.

Ein historischer Moment

Als de Klerk als Staatspräsident von Südafrika am 2. Februar 1990 im Parlament in Kapstadt ans Mikrofon trat, rechnete niemand damit, dass das ein historischer Moment werden würde. De Klerk war Chef der National Party (NP), der Partei, die in Südafrika für die Rassentrennung focht, und galt selbst als Anhänger der Apartheid.

Doch in seiner Ansprache, die am Kap bis heute nur "die Rede" heißt, verkündete de Klerk Bahnbrechendes: die Zulassung der lange verbotenen schwarzen Opposition, die Freilassung aller politischer Gefangenen und die Abschaffung der Rassentrennung.

Friedensverhandlungen mit Nelson Mandela

Bis heute sind die Motive, mit denen der letzte weiße Präsident Südafrikas freiwillig die Macht aufgab, unscharf. Der inzwischen 81 Jahre alte Politiker begründete den Schritt in seiner Autobiografie so: Er habe das Überleben seiner eigenen Volksgruppe, der Buren, in Südafrika sichern wollen.



Und, so äußerte er einmal nüchtern analytisch, wegen der innenpolitisch verfahrenen Lage sei das Apartheid-System "moralisch nicht mehr zu rechtfertigen" gewesen.

Der ehemalige Präsident von Südafrika, Nelson Mandela. Bildrechte: IMAGO Sicher ist: Nach de Klerks Rede kam die schwarze Bevölkerung Südafrikas in die Parlamente und zunehmend auch in Lohn und Brot.



Nelson Mandela, einer der freigelassenen Gefangenen, handelte mit de Klerk einen Frieden zwischen der militanten Opposition und der herrschenden weißen Klasse aus. Dafür bekamen die beiden 1993 den Friedensnobelpreis.

Internationale Kritik an Haltung zu Apartheid-Verbrechen

Ein Jahr später wurde Mandela nach der ersten freien Wahl in Südafrika vom neuen Parlament zum Staatspräsidenten gewählt. De Klerk amtierte als sein Vize, verlor aber in den eigenen Reihen zunehmend an Ansehen. Die einen warfen ihm vor, er habe der Partei von Nelson Mandela, dem ANC, zu große Zugeständnisse gemacht. Die anderen fanden, dass sich die von Weißen beherrschte NP zu wenig an das neue System angepasst habe.

Ende der 1990er Jahre setzte Nelson Mandela eine sogenannte Wahrheitskommission ein, die die Apartheid-Verbrechen aufarbeiten sollte. De Klerk übernahm vor dieser Kommission zwar die Verantwortung für die Menschenrechtsverletzungen in dieser Zeit, wies aber jede persönliche Schuld von sich. Das brachte ihm international viel Kritik ein.

Wichtige Stimme in Südafrika

Heute setzt sich de Klerk mit seiner Stiftung für friedliche Lösungen von Konflikten in multikulturellen Gesellschaften ein. Sein Wort hat Gewicht in Südafrika.

Anfang Februar erst hatte de Klerk die Politik von Südafrikas Präsidenten Jacob Zuma kritisiert. Dieser unterwandere nicht nur Justiz und Strafverfolgungsbehörden des Landes. Seine rassische Quotenregelung gefährde auch die Wirtschaft des Landes.