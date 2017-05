Der CDU-Politiker argumentiert, "ein kleiner Handwerksbetrieb mit zehn oder 15 Leuten, der kann das organisatorisch nicht hinbekommen". Wenn da jemand in Teilzeit sei, brauche man Ersatz, und wenn der andere wiederkomme und wolle wieder auf Vollzeit, dann könne ja der Ersatz nicht entlassen werden. Das funktioniere nicht. Ein solches Hop-on/Hop-off wolle die Union nicht. In einem größeren Betrieb könne man das organisieren, aber in einem kleineren Betrieb nicht.

Nach Darstellung von Fuchs wurde das auch von vornherein im Koalitionsvertrag so diskutiert. Arbeitsministerin Nahles habe das Ganze dann so weit verschärft, dass jeder Handwerksbetrieb davon betroffen wäre. Fuchs zeigte sich überzeugt, dass eine Rückkehr auf eine Vollzeitstelle aktuell ohnehin kaum ein Problem sei. Der Arbeitsmarkt sei so durchlässig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es gebe "an vielen Stellen Bedarf an jungen Frauen, auch gut ausgebildeten Frauen". Er sehe "große Chancen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren".