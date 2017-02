Die auch vom islamistischen Terroristen Anis Amri besuchte Fussilet-Moschee in Berlin Moabit ist geschlossen worden. Die Polizei bestätigte, dass die Schließung auf einem Zettel an der Tür der Gebetsräume verkündet wurde.

Nach Informationen des RBB haben sich der Eigentümer des Mietshauses und der Moscheeverein "Fussilet 33" darauf geeinigt, den Mietvertrag zu beenden. Die Möbel und die Gebetsteppiche seien bereits weggebracht worden. Die Gebetsräume waren nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt für gewaltbereite Islamisten. Sie beobachtete den Hauseingang von einer gegenüberliegenden Polizeiwache zeitweise mit einer verborgenen Kamera. Nach Recherchen des RBB war die Moschee Anlaufpunkt für insgesamt zehn sogenannte Gefährder. Das geht nach Angaben des Senders aus Dokumenten hervor, die Berlins Innensenator Andreas Geisel kürzlich im Bundestagsinnenausschuss präsentiert hatte. Auch der Attentäter von Berlin, Amri, hatte die Moschee oft besucht. Zuletzt war er dort einen Tag vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefilmt worden. Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gefahren. Er tötete dabei zwölf Menschen und verletzte mehr als 50, einige von ihnen schwer.

Der Berliner Attentäter Amri wurde einem Tag vor seinem Anschlag in der Moschee gesehen. Bildrechte: BKA

Mit der Schließung reagierte der Moscheeverein möglicherweise auch auf Verbotsbestrebungen der Behörden. Seit 2015 wird in Berlin über ein Verbot des Moscheevereins "Fussilet 33" diskutiert.



Auch nach der Schließung der Moschee will der Berliner Senat das Verbotsverfahren gegen den Verein weitertreiben. Das teilte ein Sprecher von Innensenator Geisel mit. Es sei ja durchaus denkbar, dass der Verein andere Räume miete. Ein Vereinsverbot richte sich nicht gegen Mietverträge, sondern gegen Vereinsstrukturen.



Zum Stand des Verbotsverfahrens will sich die Senatsverwaltung nicht äußern. Sie verwies darauf, dass Vereinsverbote generell verdeckt laufen würden.