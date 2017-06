G20-Gipfel Sicherheitsleute mehrerer Staaten dürfen Waffen tragen

Das Großaufgebot der Polizei zum G20-Gipfel Anfang Juli bekommt starke Unterstützung aus dem Ausland. Sicherheitsleute mehrerer Staaten haben einem Bericht der Funke Mediengruppe zufolge bereits eine Waffenerlaubnis erhalten. Bisher hätten sechs Länder beim Bundesverwaltungsgericht Genehmigungen für die Einfuhr und das Tragen von Waffen während des Gipfels in Hamburg beantragt, hieß es. Darunter seien etwa Großbritannien und die USA.

Weitere Anträge können noch bis unmittelbar vor Beginn des Gipfels am 7. Juli folgen - etwa auch von der türkischen und der russischen Delegation. Insgesamt werden 41 Delegationen von Staatschefs und internationalen Organisationen zu dem zweitägigen Gipfel erwartet.

Mit Sorge schauen die Sicherheitsbehörden unter anderem auf mögliche Ausschreitungen zwischen Leibwächtern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dessen Gegnern. Das Auswärtige Amt warnte die Türkei davor, Sicherheitskräfte zu dem Gipfel zu schicken, gegen die Haftbefehle durch die US-Justiz vorliegen. Das berichtete die "Welt am Sonntag". Am Rande von Erdogans Besuch in Washington waren sie gewaltsam gegen kurdische Demonstranten vorgegangen. Ähnliche Übergriffe wollen die deutschen Behörden verhindern.