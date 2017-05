Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich für mehr Bemühungen um weltweite Abrüstung ausgesprochen. Gabriel sagte auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin, das, was die Friedensbewegung in den 70er und 80er-Jahren erreicht habe, sei in Gefahr. Die Idee der Aufrüstung habe weltweit eine erstaunliche Hegemonie.

Der Außenminister sagte, Deutschland könne Trumps Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben kaum sinnvoll erfüllen.

Ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeugträger wir bauen sollten, um 70 Milliarden Euro auszugeben Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Kirchentag in Berlin

Deutschland müsste jährlich etwa 70 Milliarden Euro in den Verteidigungsetat stecken, um die Nato-Vorgabe nach Ausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erfüllen.

Kritik an Trumps Waffengeschäften

US-Präsident Trump verkauft für Milliarden Dollar Waffen an Saudi-Arabien. Bildrechte: dpa Scharfe Kritik äußerte Gabriel an US-Präsident Donald Trump und dessen Besuch in Saudi-Arabien. "Was für ein verheerendes Signal, dass die Führungsnation der westlichen Welt hingeht und sagt: 'Unsere Antwort auf den Iran ist nicht ein Angebot zur Abrüstung, sondern zur massiven Aufrüstung'", sagte Gabriel.

Trump hatte bei seiner Reise nach Saudi-Arabien einen Rüstungsdeal im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar abgeschlossen.

Von der Leyen begrüßt Etat-Steigerung

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen begrüßte dagegen den Nato-Beschluss zu den Verteidigungsausgaben. Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dieser bekräftige den eingeschlagenen Weg zum Zweiprozentziel.

Der Beschluss bedeute auch Kontinuität für die dringend notwendige Modernisierung der Bundeswehr. Sie solle "europäisch wachsen und damit die Sicherheit Europas stärken".

Auf Druck Washingtons hatten sich die Nato-Länder am Donnerstag verpflichtet, jährlich in Ausgabenplänen Rechenschaft abzulegen. Darin soll aufgeführt werden, wie das 2014 vereinbarte Ziel erreicht werden soll, die Militärausgaben binnen zehn Jahren in "Richtung zwei Prozent" der jeweiligen Wirtschaftsleistung zu erhöhen.