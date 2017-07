Als Reaktion auf die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner verschärft das Auswärtige Amt die Reisehinweise für die Türkei. Außenminister Sigmar Gabriel sagte in Berlin, deutsche Staatsbürger seien in der Türkei nicht mehr vor "willkürlichen" Verhaftungen sicher.



Gabriel betonte, die Vorwürfe gegen Steudtner "sind offensichtlich unbegründet und an den Haaren herbeigezogen". Der Fall stehe ebenso wie der des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel und der deutsch-türkischen Übersetzerin Mesale Tolu Corlu für das Unrecht, das jeden deutschen Staatsbürger in der Türkei treffen könne.

"Nicht so weitermachen wie bisher"

Gabriel kündigte zugleich eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik an. Das sei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz abgestimmt. Die Bundesregierung habe auf die anhaltenden Eskalationen der türkischen Regierung wieder und wieder besonnen reagiert. Man habe gehofft, dass die türkische Seite zur Vernunft zurückkehre, sei aber immer wieder enttäuscht worden.



Dem Außenminister zufolge kann die Bundesregierung nicht weiter für deutsche Investitionen in der Türkei garantieren und Unternehmen nicht mehr zu Investitionen raten. Gabriel betonte, Investitionskredite und Wirtschaftshilfen wie Hermes-Bürgschaften müssten ebenso überdacht werden wie Vorbereitungshilfen der EU für einen Beitritt. Man könne nicht so weitermachen wie bisher.



Gabriel ging in diesem Zusammenhang auf eine Liste mit deutschen Firmen ein, die nach Ansicht türkischer Behörden mit dem Prediger Fethullah Gülen in Verbindung stehen.

Türkischer Botschafter einbestellt

Bereits am Mittwoch hatte das Auswärtige Amt in Berlin den türkischen Botschafter einbestellt. Wie Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte, wurde dem Botschafter deutlichg gemacht, dass die Verhaftungen des Deutschen Peter Steudtner und der anderen Menschenrechtlern nicht akzeptabel sind.



Die Terrorismusvorwürfe gegen die Betroffenen seien aus Sicht der Bundesregierung nicht akzeptabel und nicht vermittelbar. Die Türkei müsse konuslarischen Zugang gewähren und die Menschenrechtler unverzüglich freilassen.

Maas: Müssen Zugang zu Inhaftierten haben

Bundesjustizminister Heiko Maas forderte mehr Druck auf Ankara. Er sagte aber zugleich, der Zugang zu den inhaftierten Deutschen in der Türkei dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Er betonte, durch einen Abbruch der deutsch-türkischen Beziehungen würde sich nichts verbessern.

Ankara soll "Tauschhandel" vorgeschlagen haben

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Bundesregierung bereits vor Wochen diskret einen Tauschhandel angeboten.



Demnach soll der inhaftierte deutsch-türkische Journalist Yücel aus der Haft freikommen, wenn Deutschland dafür zwei nach dem Putschversuch geflohene Generäle an die Türkei ausliefert. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte dem Blatt, auf so einen Handel könne man sich natürlich nicht einlassen.

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes bislang 22 deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Neun von ihnen sind aktuell in der Türkei in Haft.