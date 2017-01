Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault haben eine enge Zusammenarbeit für ein starkes Europa angekündigt. "Für uns ist wichtig, dass inhaltlich und öffentlich sichtbar wird, dass Deutschland und Frankreich möglichst überall gemeinsame Positionen vertreten", sagte Gabriel am Sonnabend nach seinem Antrittsbesuch in Paris.

Diese Verabredung gelte nicht nur angesichts des Regierungswechsels in den USA. Nach Ansicht von Gabriel könne Europa selbstbewusst agieren. Wörtlich sagte er:

Die beiden Minister zeigten sich überzeugt, dass Europa vorankomme, "solange Deutschland und Frankreich in die gleiche Richtung schauen", sagte Ayrault.

Die beiden Minister vereinbarten gleichwohl, dass Experten beider Seiten über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen beraten. Deutschland und Frankreich hätten die Verantwortung, das europäische Projekt zu schützen. Ein starkes Europa sei auch im Interesse der USA. Ayrault nannte den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS und den Ukraine-Konflikt als Beispiele.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die EU-Staaten derweil zu mehr Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik ermahnt. Es gehe um "Europas Rolle als Stabilitätsanker in einer sich verändernden Welt", schrieb Juncker in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt".