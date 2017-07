Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Berlin und Ankara hat sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in einem offenen Brief an die in Deutschland lebenden Türken gewandt. In dem von der "Bild"-Zeitung in deutscher und türkischer Sprache veröffentlichten Schreiben versichert der SPD-Politiker, dass sich die angekündigte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik nicht "gegen die Menschen in der Türkei und unsere Mitbürger mit türkischen Wurzeln in Deutschland" richtet.



Zugleich versichert Gabriel den in Deutschland lebenden Türken seine Wertschätzung: "Gleichgültig, wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar: Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns - ob mit oder ohne deutschen Pass."