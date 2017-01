In der SPD sind sich führende Genossen jedoch ziemlich sicher: Diesmal macht es Gabriel, er muss es machen. Klar, die Gesundheit ist nicht zum allerbesten gestellt: Der Vizekanzler leidet an Diabetes. Und die Geburt einer weiteren Tochter im Frühjahr könnte den 57-Jährigen auch Zuhause in Goslar mehr fordern. Aber: Da ist andererseits diese Verbundenheit mit der SPD, diese überaus enge Bindung an eine Partei, die Sigmar Gabriel seit seiner Jugend geprägt hat. Und die Gefahr, gar Gewissheit, dass er den SPD-Vorsitz abgeben muss, wenn er jetzt nicht den Sprung Richtung Kanzlerkandidatur wagt. Das haben ihm Spitzengenossen mehr als deutlich gemacht.

Altkanzler Schröder: "Brauchen kämpferische Sozialdemokraten" Bildrechte: dpa

Also: Alles verlieren oder sich doch nochmal in den Kampf stürzen, den Gabriel ja eigentlich so liebt? Auch, wenn es gegen Angela Merkel, so angekratzt die Kanzlerin auch sein mag, schier aussichtslos scheint? Einer soll ihn dazu gedrängt haben – Ex-Kanzler Gerhard Schröder: "Sigmar Gabriel ist ein demokratischer Populist, und das ist auch gut so! In einer Zeit, in der sich unsere Republik und das vereinte Europa Populisten von rechts und links ausgesetzt sehen, brauchen wir Demokraten, die auch kämpferisch sind", findet Schröder.



Mentor Schröder meint das als Kompliment für Sigmar Gabriel. Weil der die einfachen Leute verstehen kann und ihnen eine Stimme gibt. Wie bei Tengelmann. Und jetzt vielleicht bei Bombardier. Wenn da nur nicht diese desaströsen Umfragen wären. Vertrauen in Gabriel? Auf dem Tiefpunkt. Genossen sprechen vom Gabriel-Malus. Das weiß der SPD-Chef, und es lässt ihn zögern.