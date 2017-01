Dass Gabriel für Martin Schulz den Platz räumt, weil er die besseren Erfolgsaussichten besitzt, verlangt Respekt. Er hat nicht gekniffen. Er hat der Realität ins Auge gesehen. Denn Politik ist ein undankbares Geschäft. Sigmar Gabriel hat die SPD nach der krachenden Niederlage 2009 übernommen und wenn auch nicht ins Kanzleramt, so wenigstens zurück auf die Regierungsbank geführt. Er hat seine Partei zum zweiten Mal in eine Große Koalition mit Angela Merkel gezwungen und dabei mehr durchgesetzt als erwartet. Mindestlohn, Frauenquote, Flexirente. Er hat den Streit mit seiner Partei ausgehalten, als es um die Freihandelsabkommen TTIP und CETA ging. Gedankt hat es ihm die SPD nicht. Sie bestrafte ihn mit einem schlechten Wahlergebnis beim letzten Parteitag.

Treu blieb er an Merkels Seite, als sie die Grenzen öffnete für die Flüchtlinge. Er mahnte bald an, was Merkel versäumte: ein Konzept für die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft. Genutzt hat das alles weder der SPD und noch weniger Gabriel. Allerdings stand er sich auch oft selbst im Weg, wenn er manchmal zu schnell laut äußerte, was ihn in Herz und Bauch berührte. Für diese Sprunghaftigkeit wurde er oft kritisiert. Nun zieht er die Konsequenzen. Sigmar Gabriel bleibt damit ein Unvollendeter.