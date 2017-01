Der Verzicht von SPD-Chef Sigmar Gabriel auf eine Kanzlerkandidatur ist in seiner Partei auf Respekt und Zustimmung gestoßen. Fraktionschef Thomas Oppermann lobte den Parteichef dafür, "dass er eigene Interessen zurückgestellt hat, um bessere Erfolgschancen für die SPD zu bekommen". Zugleich betonte er die Verdienste Gabriels in seiner Zeit an der Parteispitze seit 2009. Gabriel habe die Partei zusammengehalten und in eine "sehr erfolgreiche" Große Koalition geführt. Umweltministerin Barbara Hendricks sagte, Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke gefällt und damit wahre Größe gezeigt".