SPD-Chef Sigmar Gabriel will schärfer gegen islamistische Hassprediger vorgehen lassen. Dem Magazin "Der Spiegel" sagte er, wer zur Gewalt aufrufe, genieße nicht den Schutz der Religionsfreiheit. In dieser Frage habe er "null Toleranz".



So müssten salafistische Moscheen verboten, ihre Gemeinden aufgelöst und die Prediger ausgewiesen werden. Wörtlich sagte Gabriel dem Magazin: „Wenn wir den Kampf gegen den Islamismus und den Terrorismus ernst meinen, dann muss es auch ein kultureller Kampf werden".

Gabriel: Stadtteile dürfen nicht verwahrlosen

Auch forderte der SPD-Chef, dass der Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft gestärkt werden müsse. Stadtteile dürften nicht verwahrlosen, Dörfer nicht verkommen. Auch müsse man dafür sorgen, dass Menschen sich nicht immer mehr radikalisierten. So seien 50 Prozent der nach Syrien ausgereisten IS-Anhänger Deutsche, oft auch mit deutschen Eltern, so der SPD-Chef.

Kritik am Vorstoß von de Maizière

Erneut kritisierte Gabriel den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maizière, dem Bund bei der inneren Sicherheit mehr Kompetenz zu geben. Wenn man jetzt den Sicherheitsapparat umkremple, dann seien die Behörden jahrelang mit sich selbst beschäftigt. Ähnlich hatte sich Gabriel bereits am Dienstag geäußert, als er als Reaktion auf den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ein Papier für mehr Sicherheit vorgelegt hatte. Der Attentäter Anis Amri hatte offenbar enge Kontakte zu Salafisten in Nordrhein-Westfalen.

Umbau des Sicherheitsapparates

Innenminister de Maizière hatte in dieser Woche vorgeschlagen, die Landesämter für Verfassungsschutz aufzulösen und in einer Bundesverwaltung zu integrieren. Von Kanzlerin Angela Merkel bekam er Rückendeckung. Neben der SPD lehnt jedoch auch die CSU die Pläne ab. Auch von einzelnen Landesregierungen kam parteiübergreifend Kritik am Vorstoß des Innenministers.