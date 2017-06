In Incirlik sind rund 250 deutsche Soldaten mit ihren "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug stationiert. Sie beteiligen sich am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien und dem Irak. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bereits die Möglichkeit ausgelotet. die Einheit künftig von Jordanien aus operieren zu lassen.



Hintergrund für die aktuelle Weigerung der Türkei, deutschen Abgeordneten eine Besuchserlaubnis für Incirlik zu erteilen ist die deutsche Asylpolitik. So hat Deutschland mehreren türkischen Offizieren Asyl gewährt, denen die türkische Regierung vorwirft, Anhänger des Predigers Fethullah Gülen zu sein. Er wird von Ankara für den Putschversuch im Juli vergangenen Jahres verantwortlich gemacht.