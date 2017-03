Die baden-württembergische Stadt Gaggenau hat einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag kurzfristig gestoppt. Die Stadt untersagte die für Donnerstagabend in der dortigen Festhalle vorgesehene Veranstaltung.

Als Grund für die Absage nannte Bürgermeister Michael Pfeiffer, fehlende Sicherheitsvorkehrungen für eine Veranstaltung dieser Größe. Es sei zu befürchten, dass wegen des umstrittenen Wahlkampfauftritts von Bozdag mehr Menschen in die Stadt kämen als die Kulturhalle fassen könne, sagte Pfeiffer. Auch die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus.

"Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden könnte", so Pfeiffer weiter. Die Absage sei keine politische Entscheidung. Sie sei auch nicht mit höheren politischen Ebenen abgesprochen. "Das ist unsere Entscheidung."

Deutliche Worte von Cem Özdemir

Der türkische Justizminister wollte um Zustimmung für ein Präsidialsystem beim bevorstehenden Referendum in der Türkei werben. Die Veranstaltung war daher in Deutschland parteiübergreifend auf Kritik gestoßen.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, dass es Auftritte des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Minister in Deutschland nur noch geben dürfe, wenn Deutschland Gegenforderungen stelle: "Lasst die Opposition frei, gebt ihr die Möglichkeit, selbst bei Veranstaltungen aufzutreten. Hört auf, die Presse zu knechten, lasst Deniz Yücel und die anderen frei. Dann könnt Ihr unser Gastrecht nutzen." Ansonsten seien Erdogan und die Regierungsvertreter hierzulande unerwünscht, so Özdemir.

Deutsch-türkisches Verhältnis ist angespannt

Türkische Regierungsvertreter werben derzeit für eine umstrittene Verfassungsreform zur Stärkung der Befugnisse des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Samstag war der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Oberhausen aufgetreten. Viele in Deutschland lebende Türken sind zu Wahlen in der Türkei zugelassen. Erdogan braucht diese Wählerstimmen, um das Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems zu gewinnen.

Die Debatte um die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland hatte sich wegen der Affäre um den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel noch verschärft, der in Istanbul in Untersuchungshaft genommen wurde. Ein für kommenden Sonntag in Köln geplanter Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci muss ebenfalls kurzfristig verschoben werden oder an einem anderen Ort stattfinden.

Wie eine Sprecherin der Domstadt am Donnerstag mitteilte, steht der Saal, in dem die Veranstaltung geplant war, nicht zu Verfügung. Unklar sei allerdings, ob Zeybekci in andere Räumlichkeiten ausweichen könnte.

Polizei-Hundertschaft steht bereit

In beiden Fällen kann es sein, dass die Veranstalter vor Gericht ziehen, um die Beschlüsse rückgängig zu machen. Nach den Worten von Pfeiffer wird mindestens eine Hundertschaft der Polizei eingesetzt, um die Halle zu sichern, falls die Veranstaltung doch stattfinde oder den Verkehr wegen erhöhtem Aufkommen umzuleiten.

Gaggenau ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, gelegen zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Etwa 30.000 Menschen leben hier.