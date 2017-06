Joachim Gauck kommt ins Schwitzen – es ist heiß in der Essensausgabe der Bahnhofsmission am Berliner Bahnhof Zoo. Im Dezember vergangenen Jahres hat er als Staatsoberhaupt den Ort besucht, der einer der zentralen Anlaufstellen für Obdachlose in der Bundeshauptstadt ist. Im April, nun als Alt-Bundespräsident, ist er wieder gekommen.

Sie merken es an meinem Gesicht und auch an meiner Betriebstemperatur, dass es mir gut tun, hier im Verein mit anderen Leuten, die hier schon jahrelange Erfahrung haben, zu helfen. Joachim Gauck, Bundespräsident a.D.

Er ist die Zwänge des Amtes los

Seit 100 Tagen ist Gauck jetzt nicht mehr im Amt. Eine offizielle Funktion hat er nicht mehr, langweilig aber dürfte dem Staatsoberhaupt außer Dienst nicht sein. Er selbst hat sich zum Ende seiner Amtszeit sogar darauf gefreut: "Ich stelle mir das total schön vor, eine Phase zu haben, wo ich nicht aufpassen muss, ob ich ein falsches Wort sage, falsch gucke," sagte er damals.

Denn er ist die Zwänge des Amtes los. Ein Bundespräsident soll zwar mahnen und ermuntern, aber sich eben nicht zu sehr in die Tagespolitik einmischen. Doch einem Alt-Präsidenten ist eine gewisse Aufmerksamkeit sicher. Und die genießt Joachim Gauck.

Gauck hält Laudatio für Obama

Großer Bahnhof in Baden-Baden vor einem Monat: Die Blaskappelle spielt, nicht für Joachim Gauck, sondern einen anderen Präsidenten a.D. - für Barack Obama. Der bekommt den deutschen Medienpreis, die Laudatio hält Joachim Gauck. Und findet einen Weg, sein Leib- und Magenthema darin unterzubringen. "Ich sage es den Leuten oft so: Der Name der Freiheit für Erwachsene ist 'Verantwortung' und davon erzählt Ihr Leben. "

Es ist ein Satz, den Gauck auch als Präsident hätte sagen können. Und er dürfte noch eine Menge Gelegenheit dazu haben. Der Mann nämlich kann reden und an Einladungen mangele es nicht, heißt es aus seinem Büro. Das steht dem ehemaligen ersten Mann im Staate auf Lebenszeit zu, ebenso wie Dienstwagen und Fahrer. Und Joachim Gauck nutzt das, denn er hat noch viel zu sagen.

"Er ist ein guter Kerl"

Bei seinem Besuch in der Berliner Bahnhofsmission im April jedenfalls kommt er an. Der könne wieder kommen, erzählt einer in abgerissenen Jeans und langem Bart. "Ist 'n guter Kerl, hat auch vieles getan für uns," sagt er in seinem Berliner Dialekt. "Also kein Problem mit dem Jungen."

Joachim Gauck hört das gern, winkt dem Mann kurz zu. Dann muss er weiter, der frühere Bundespräsident im Unruhestand.