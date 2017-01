In der Debatte über Konsequenzen aus den Terroranschlägen in Deutschland plädierte Gauck für einen starken Staat. Der Rechtsstaat verliere, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweise. Mehr Sicherheit sei keine Gefahr für Demokratie, sondern ein Erfordernis zu ihrem Schutz.

Gauck forderte zudem, die Bundesrepublik müsse in der Welt mehr Verantwortung übernehmen. Gemessen an den Herausforderungen der Zeit und seinen Möglichkeiten könnte und sollte Deutschland mehr tun. Eindringlich warnte er vor einer pazifistischen Haltung. Die Aussage, es könne niemals eine militärische Lösung geben, klinge gut, allerdings nur, solange sich alle Seiten an diese Maxime hielten. Deshalb müsse die EU ihre Verteidigungsanstrengungen verstärken.

Gaucks Amtszeit endet am 18. März. Sein Nachfolger wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt. Die große Koalition in Berlin schickt Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD ins Rennen. Schwarz-Rot hat in der Bundesversammlung die absolute Mehrheit. Die Linke hat den Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge aufgestellt, die AfD das frühere CDU-Mitglied Alfred Glaser.