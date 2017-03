Zeremonie Gauck mit Großem Zapfenstreich verabschiedet

Bundespräsident Gauck übergibt sein Amt am Sonntag an Frank-Walter Steinmeier. Gemäß der Tradition ließ sich Gauck mit dem größten militärischen Zeremoniell, dem Großen Zapfenstreich, am Freitagabend verabschieden.