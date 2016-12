Nach dem Anschlag von Berlin hat Bundespräsident Joachim Gauck zu Augenmaß in der politischen Debatte aufgefordert. Gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten die Gräben in der Gesellschaft nicht vertieft, Gruppen nicht pauschal zu Verdächtigen und Politiker nicht zu Schuldigen erklärt werden, sagte Gauck in seiner Weihnachtsansprache, die am ersten Weihnachtsfeiertag in der ARD ausgestrahlt wird.