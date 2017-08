Gedenkwoche 25 Jahre Rostock-Lichtenhagen

Die Bilder gingen um die Welt: Am 24. August 1992 belagern rund 2.000 Jugendliche und Erwachsene das “Sonnenblumenhaus“ im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Aus der Menge heraus werden Steine und Brandsätze geworfen. Wohnungen geraten in Brand, Anwohner applaudieren. Etwa 150 Menschen flüchten auf das Dach des Hauses. Die Polizei ist vor Ort, wird der Lage aber nicht Herr. Es ist der traurige Höhepunkt eines vier Tage andauernden rassistischen Gewaltexzesses - und ein Zeugnis für das komplette Versagen einer Stadt.

Applaus für Neonazis

Bildrechte: dpa Das Pogrom beginnt am Abend des 22. Augusts. Hunderte Menschen versammeln sich vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen. Auf den Plattenbau mit dem markanten Sonnenblumen-Mosaik fliegen Brandsätze. "Deutschland den Deutschen“ und "Ausländer raus!“ skandieren die Täter, während zahlreiche andere tatenlos zusehen oder sogar applaudieren.

Im Laufe der nächsten beiden Tage wächst die Menschenmenge vor dem Haus immer weiter an. Rechtsextreme aus ganz Deutschland kommen hinzu. Da es der Polizei nicht gelingt, die Krawalle zu beenden, werden die Asylbewerber am Nachmittag des 24. Augusts in Bussen evakuiert.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von da an richtete sich die Gewalt der Neonazis gegen das angrenzende Wohnheim der Vietnamesen. Unter dem Beifall von Anwohnern greifen sie das Haus mit Molotow-Cocktails an. Mehrere Wohnungen geraten in Brand. Die Feuerwehr kann wegen der Randalierer nicht an das Gebäude heran fahren. Zudem behindern viele Schaulustige die Einsatzkräfte. Schließlich flüchten die in dem Haus verbliebenen Menschen - darunter 120 vietnamesische Vertragsarbeiter, ein fünfköpfiges Fernsehteam des ZDF sowie einige Rostocker in Todesangst über das Dach des Hauses in einen anderen Hausaufgang.



Auch die Polizei gerät ins Visier der Krawallmacher. Durch die Hinterhöfe des Viertels beginnt am vierten Tag ein brutales Katz-und-Maus-Spiel. Dabei sind die Polizisten schlecht ausgerüstet. Und sie werden schlecht geführt. Erst am vierten Tag, dem 26. August, beruhigt sich die Lage. Etwa 200 Polizisten sind inzwischen verletzt. Die Fernsehbilder erschüttern die Republik, Lichtenhagen wird zum Symbol für Fremdenhass in Ostdeutschland.

Lage hatte sich über Monate verschärft

Bildrechte: Looks Film & TV Dabei hatten sich die Spannungen vor Ort über Monate verschärft. Das “Sonnenblumenhaus“ im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen war die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber von Mecklenburg-Vorpommern. Wochenlang war sie völlig überfüllt. Alle Asylsuchenden mussten zur Registrierung durch dieses Nadelöhr, bevor sie auf Unterkünfte im ganzen Bundesland verteilt wurden. Viele kampierten vor dem mitten im Wohngebiet gelegenen Haus - ohne Toiletten und Verpflegung. Manche verrichteten dort ihre Notdurft. In den Geschäften nahmen Diebstähle rapide zu. Zudem war ein Großteil der Bewohner des Stadtbezirks damals arbeitslos und durch die sozialen Folgen der Wiedervereinigung verunsichert. Es gab Warnungen und Proteste. Doch die Verantwortlichen reagierten nicht. Am 22. August vor 25 Jahren eskalierte dann die angespannte Situation.

Fünf Stelen gegen das Vergessen