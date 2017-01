Gedenkstunde im Bundestag Erstmals redet ein Mensch mit geistigem Handicap

Premiere im Bundestag: Zum ersten Mal in der Geschichte des Parlaments tritt dort am Vormittag ein Mensch mit geistiger Behinderungserfahrung ans Mikrofon. Wie immer am 27. Januar wird dort an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. 2017 steht die Euthanasie im Mittelpunkt, die gezielte Ermordung Behinderter. Der Schauspieler Sebastian Urbanski, er ist mit Down-Syndrom geboren, verliest den Brief eines Ermordeten. Ein Auftritt, der Urbanski wichtig ist. Unser Autor hat mit ihm gesprochen.

von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio Berlin