Das Bundeskriminalamt hat in Deutschland derzeit (Stand Januar 2017) mehr als 540 Personen als Gefährder eingestuft. Wie eine Sprecherin MDR AKTUELL mitteilte, hält sich die Hälfte davon derzeit in Deutschland auf, mehr als 80 seien in Haft. Hinzu kämen weitere rund 360 sogenannte relevante Personen. Sie seien bereit, "bei der Vorbereitung einer politisch motivierten Straftat von erheblicher Bedeutung logistisch zu helfen oder zu unterstützen".