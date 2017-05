Merkel und Seehofer Wahlkampfauftakt im Bierzelt

Ein Herz und eine Seele, ein inniges Paar im gemeinsamen Bundestagswahlkampf – so möchten sich Angela Merkel und Horst Seehofer verkaufen. Doch im Verhältnis der Chefs von CDU und CSU hat es in den vergangenen Monaten gewaltig geknirscht. Dauerstreit um die Obergrenze, viel zerschlagenes Porzellan. Eine ganze Reihe von Versöhnungstreffen sollten die Stimmung bessern – am Dienstag treten Merkel und Seehofer jetzt gemeinsam in München auf.

von Martin Mair, Hauptstadtkorrespondent für MDR AKTUELL