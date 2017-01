Lohngerechtigkeit Schwesig will verkrustete Strukturen aufbrechen

Nach langem Streit hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zu mehr Lohngerechtigkeit auf den Weg gebracht. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig sprach von einem echten Durchbruch. Im Morgenmagazin der ARD sagte die SPD-Politikerin, Frauen und auch Männer könnten künftig erfragen, wie andere Mitarbeiter in vergleichbaren Positionen bezahlt werden. Sollte es Anhaltspunkte für Ungerechtigkeit geben, sei dann auch eine Klage möglich.



Schwesig betonte, das neue Gesetz gebe Frauen konkrete Mittel zur Durchsetzung ihrer Ansprüche in die Hand. Darüber hinaus stelle das Gesetz sicher, dass die Lohnfindung in einem Unternehmen künftig keine "Black Box" mehr sei. Der "Rheinischen Post" sagte sie, über Geld müsse gesprochen werden. Das dürfe kein Tabu mehr sein. Es gehe darum, verkrustete Strukturen aufzubrechen.