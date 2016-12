Robert Kellermann öffnet die Tür zu einem circa acht Quadratmeter kleinen Zimmer. Er und andere Magdeburger Medizinstudenten machen hier einmal in der Woche eine Notfallsprechstunde. Dann helfen sie auch Asylbewerbern, Arztbesuche zu organisieren. Denn die müssen erst vom Sozialamt genehmigt werden. Kellermann sagt, besonders für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung sei das sehr umständlich und teilweise langwierig. "Wir hatten einen Klienten, der brauchte für seine Therapie eine Sauerstoffflasche für zu Hause. Aber das Beantragungsverfahren dauerte so lange, dass wir in der Zeit sechs Mal mit ihm in der Notaufnahme waren."