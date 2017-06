Aktuelle Beispiele aus dem Online-Projekt zu Übergriffen in Mitteldeutschland 24.04.2017 Kamenz: Staatsanwalt mit dem Tod bedroht

28.04.2017 Magdeburg: Fahrraddiebe schlagen auf Polizisten ein

06.05.2017 Naumburg: Randale in Polizeiwache

12.05.2017 Magdeburg: Schwarzfahrer prügelt Schaffner ins Krankenhaus

13.05.2017 Dresden: Männer attackieren Polizeibeamte bei Einsatz

14.05.2017 Halle: 19-jähriger Schwarzfahrer greift Schaffner in S-Bahn an

14.05.2017 Magdeburg: Angriff auf Zugbegleiterin der Deutschen Bahn

17.05.2017 Leipzig: Polizisten angegriffen und mit Steinen beworfen

06.06.2017 Suhl: Polizist und Sanitäter verletzt, Uniform zerissen