Oberstaatsanwalt Andreas May leitet die Arbeit der Zentralstelle, die sich um Internetkriminalität kümmert. Die Datenmengen seien der schiere Wahnsinn: "In diesen Foren wird sexueller Missbrauch verniedlicht und verharmlost. Es sind Familienväter darunter. Sie haben hier teilweise ihre Kinder zum sexuellen Missbrauch zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot wurde gerne angenommen."

Rainer Becker, Vorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, beklagt zudem eine Schieflage im Strafrecht. Bei sexueller Gewalt gegen Kinder liege die Mindeststrafe bei einem halben Jahr. Bei Einbruch sei das Mindestmaß gerade auf ein Jahr Freiheitsstrafe angehoben worden. Becker sagt dazu: "Da verärgert es mich, wenn Herr Maas dann erklärt, ein Einbruch dringt in die Intimsphäre der Menschen ein und vermag sie nachhaltig zu traumatisieren. Das war die Begründung von Herrn Maas, warum man Einbruch zum Verbrechen gemacht hat. Dann frage ich mich natürlich, was ist bei sexueller Gewalt gegen Kinder?"

Die Zahl der angezeigten Fälle in der Kriminalstatistik ist stabil geblieben. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gewalt gegen Kinder in Deutschland Alltag ist. 12.000 bis 14.000 Opfer werden pro Jahr erfasst. Das Dunkelfeld liege bei einer Million, sagt Kathinka Beckmann, Kinderschutzexperten an der Uni Koblenz: "Wir haben Schläge. Wir haben sexuelle Gewalt. Wir haben Demütigung. Wir haben Einsperren. Und wir haben auch so etwas wie 'Kinder über Nacht in der Badewanne sitzen lassen', weil sie eine vier in Mathe haben."