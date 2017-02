In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr fast 1.500 Polizisten während ihrer Dienstzeit Opfer einer Straftat. Ein deutlicher Anstieg um mehr als 20 Prozent verglichen mit 2015. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums in Magdeburg hervor, die dem MDR vorliegen. Beim Großteil der Fälle handelt es sich um Widerstand gegen Polizeibeamte, bei 221 Fällen ging es um Körperverletzung. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht zeigt sich alarmiert.

Also es ist ein Problem. Und die Gewalt gegen Polizeibeamte – sowohl physisch als auch psychisch - hat in den vergangenen Jahren zugenommen.

Schon länger fordert Stahlknecht, Gewalttaten gegen Polizisten härter zu bestrafen. Mitte der Woche hat in Berlin das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Der verbesserte Schutz vor Angreifern gilt künftig auch für Sanitäter oder Feuerwehr, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

Bildrechte: IMAGO

In Sachsen-Anhalt geht man auch noch andere Wege, um die Gewalt gegen Polizisten einzudämmen. Uwe Petermann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, setzt auf "Bodycams". Kameras, die die Beamten am Körper tragen, und die in brenzligen Situationen eingeschaltet werden können.