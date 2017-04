Bei Einsätzen gegen "Reichsbürger" war es mehrfach zu Gewalt gekommen. Im Oktober 2016 hatte ein "Reichsbürger" in Franken bei einer Razzia auf vier Polizisten geschossen und einen von ihnen getötet. Erst am Mittwoch ging die Polizei mit einer Razzia in fünf Bundesländern und in Rumänien gegen die Szene vor.