Muss sich die Truppe wandeln, damit mehr Rekruten kommen?

Die Bundeswehr muss sich nach Einschätzung von der Leyens hin zu einer modernen Organisation wandeln, auch was Frauen in der Truppe angehe, die seit 15 Jahren zugelassen sind. Plötzlich müsse die Bundeswehr das nachholen, was die Gesellschaft in den vergangenen 100 Jahren geleistet habe. Die Truppe dürfe nicht wie ein verstaubter Klub Gestriger auftreten.



Konkret forderte die Ministerin Respekt vor Vielfalt ein. Doch das sei eine Frage der Haltung und die könne man nicht befehlen. Haltung müsse man vorleben und immer wieder erklären. Von der Leyen räumte ein, dass es in der Truppe viel Widerstand gegen eine Erneuerung gibt. Veränderung werde oft als Bedrohung gesehen.