Gipfeltagebuch Teil Zwei Konzert und Krawall

Ich bekomme einen Eindruck, was dieser Einsatz bedeutet. Manche Polizisten sind schon seit drei Monaten abkommandiert. Für die 20.000 eingesetzten Beamten wurden 190-Tausend Übernachtungen in und um Hamburg gebucht. Nach ihrem Einsatz bei Demonstrationen müssen manche Hundertschaften noch Stunden bis zum Quartier fahren. Trotzdem ist schon jetzt abzusehen, dass in der politischen Debatte nach Gipfel und Krawallen die Polizei nicht ungeschoren davon kommen wird.

Ein Demonstrant vor einer brennenden Barrikade. Bildrechte: dpa

Wir wollen zum Hotel. Doch draußen geht nichts mehr. Wie gestern über den Pferdemarkt? Keine Chance. Da hat die Polizei die Straße gesperrt und das Schanzenviertel erstmal den Chaoten überlassen. Wir beginnen eine Nachtwanderung durch Hamburg. Wie würde es wohl einem Kollegen aus China oder Südafrika ergehen, wenn er jetzt versuchen müsste, den Weg zum Hotel durch Hamburg zu finden.



Taxis fahren kaum. Der Nahverkehr ist zum Teil unterbrochen. Wenn wir Polizisten an gesperrten Kreuzungen nach dem Weg fragen, wissen sie auch nicht, wo und wie es weitergeht. Auch die Stresemannstraße, in der unser Hotel liegt, ist gesperrt.



Partystimmung an den Rändern des Schanzenviertels. Es ist Freitagabend. Für viele jüngere, hippe Hamburger ist der Krawall ein Event. Man mischt ein wenig mit, wirft seine leere Bierflasche auf die Straße, surft über den Asphalt auf abgerissenen Straßenschildern. In den Straßen zum Schanzenviertel brennen Barrikaden. Am Himmel schweben die Hubschrauber und weisen mit Suchscheinwerfern den Einsatzkräften den Weg.



Vielleicht ist der SPD-Vorschlag nicht so schlecht. Der beste Ort für den G20 Gipfel wäre das UNO Hauptquartier in New York. War das nicht überhaupt die Anlaufstelle für die Probleme der Welt? Gute Nacht.